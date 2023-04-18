В Москве подорожал один тип новостроек

Touch: за год в Москве на 17 процентов подорожали новостройки бизнес-класса

За год в Москве подорожали новостройки бизнес-класса с отделкой. Этот тип жилья прибавил в цене 17 процентов. Об этом говорится в исследовании компании Touch, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

На данный момент квадратный метр в таких домах обойдется в 484 тысячи рублей. При этом в 2022 году он стоил 413,8 тысячи рублей. Часть девелоперов подняли цены на квартиры с любым видом отделки, а другие старались сдерживать рост стоимости.

В компании отметили, что некоторые застройщики стали отказываться от финишной отделки в высокобюджетных сегментах из-за подорожания строительных материалов. «Подорожание коснулось тех категорий стройматериалов, где импортозамещение еще не налажено в достаточной степени. Прежде всего это химические пигменты, которые входят в состав различных лакокрасочных смесей, клеевых составов, керамической плитки и изделий, изоляционные материалы», — отметил управляющий партнер Touch Сергей Шиферсон.

Ранее аналитики компании «Метриум» пришли к выводу, что по итогам первого квартала 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра в массовых новостройках Старой Москвы выросла на 5,9 процента по сравнению с четвертым кварталом 2022-го.