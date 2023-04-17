Раскрыта динамика цен на новостройки Москвы

«Метриум»: квадратный метр в новостройках Москвы подорожал на 5,9 процента

По итогам первого квартала 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра в массовых новостройках Старой Москвы выросла на 5,9 процента по сравнению с четвертым кварталом 2022-го. Динамику цен на первичном рынке столицы раскрыли аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Относительно аналогичного периода в 2022-м показатель увеличился на 0,5 процента, до 282,32 тысячи рублей. Дороже всего новостройки стоят в Западном АО (в среднем 315 тысяч рублей за «квадрат»), Восточном АО (290 тысяч рублей) и Северо-Восточном АО (289 тысяч рублей). Самые доступные варианты предлагают в Зеленоградском АО (216 тысяч рублей), Юго-Западном АО (256 тысяч рублей) и Юго-Восточном АО (269 тысяч рублей).

Наиболее распространенным типом квартир в новостройках старой Москвы оказались «однушки» — на них, по данным «Метриума», приходится 36,1 процента предложения. Второе место занимают студии (27,9 процента), а третье — двухкомнатные квартиры (26,7 процента).

«Низкий уровень спроса продолжает стимулировать застройщиков предлагать повышенные скидки. Разница в стоимости при полной оплате и при рассрочке может достигать 30 процентов. При этом использование ипотеки при покупке первичной недвижимости остается выгодным, что и способствует поддержке спроса на первичном рынке», — пояснила директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова.

Ранее стали известны районы Москвы, где появилось больше всего доступных для покупки новостроек. Лидером стало Южное Бутово — там сосредоточена почти половина (45,1 процента) от общей площади предложения строящихся квартир и апартаментов в старых границах города, или более 1,2 миллиона квадратных метров.