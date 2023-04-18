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18:19, 18 апреля 2023Экономика

Россиянам разъяснили процесс оплаты покупки цифровыми рублями

Центробанк: оплатить покупку цифровыми рублями можно будет с помощью QR-кода

Фото: Keira Knightley / Shutterstock / Fotodom

Для оплаты покупки цифровыми рублями будет достаточно считать QR-код, выбрать цифровой рубль платежным средством и подтвердить платеж. Процесс оплаты разъяснили в Центробанке, пишет «Российская газета».

Отмечается, что россияне при осуществлении переводов нового вида валюты смогут пользоваться мобильным приложением своего банка и цифровым кошельком.

Представители Банка России пообещали, что объем информации о гражданах при операциях с цифровым рублем не будет превышать аналогичный показатель, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. «Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно», — заверили в регуляторе, добавив, что точно так же оберегается информация по счетам в кредитных учреждениях.

Ранее Центробанк уведомил о второй волне тестирования цифрового рубля.

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Варвара Кошечкина
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