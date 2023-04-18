Брэдли Купер продаст свой роскошный дом

Актер Брэдли Купер выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за 2,4 миллиона долларов

Американский актер Брэдли Купер решил продать свой роскошный дом в Лос-Анджелесе. Он попросил за него в два раза больше, чем отдал при покупке. Об этом сообщает Mansion Global.

Жилье актера находится в прибрежном районе Венис. Купер выставил дом на продажу за 2,4 миллиона долларов. Он владел объектом с 2004 года, когда купил его чуть менее, чем за 1,2 миллиона долларов.

Дом был построен в 1920-х годах, однако после покупки Купер вместе с дизайнерами изменил интерьер. Внутри есть несколько спален и ванных комнат, просторная гостиная, кухня. Дом не выглядит массивным, из комнат можно попасть во внутренний двор, засаженный растениями.

Ранее барбадосская певица Рианна купила пентхаус в небоскребе в Лос-Анджелесе. Несколько лет назад объектом владел американский актер, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри.