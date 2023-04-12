Рианна купила бывший пентхаус звезды «Друзей»

Daily Mail: Рианна купила бывший пентхаус актера Мэттью Перри в Лос-Анджелесе

Барбадосская певица Рианна купила пентхаус в небоскребе в Лос-Анджелесе. Несколько лет назад объектом владел американский актер, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое жилье Рианны находится на 40-м этаже башни The Century и занимает 863 квадратных метра. Певица отдала за бывший пентхаус Перри 21 миллион долларов. При этом изначально за объект просили 28 миллионов. Актер приобрел его в 2017 году за 20 миллионов долларов, но в 2021-м продал.

В распоряжении певицы оказались четыре спальни, восемь ванных комнат, просторная гостиная с домашним кинотеатром и бильярдным столом. Из некоторых комнат открывается панорамный вид на город. Жильцы также могут пользоваться общим бассейном и хранилищем для вина.

В феврале стало известно, что в Калифорнии выставили на продажу особняк, который ранее принадлежал Рианне. Тогда за бывшее владение знаменитости попросили более 16 миллионов долларов.