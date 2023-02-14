Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:16, 14 февраля 2023Среда обитания

В США продадут бывший дом Рианны

В Калифорнии выставили на продажу бывший дом певицы Рианны за 16,5 миллиона долларов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В США выставили на продажу особняк, который ранее принадлежал певице Рианне. За бывшее владение знаменитости попросили более 15 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Дом находится на юге штата Калифорния и продается почти за 16,5 миллиона долларов. Рианна владела объектом с 2011 года, когда купила его чуть больше чем за пять миллионов долларов. Однако в 2014 году она продала дом за 7,6 миллиона.

В 2016 году в особняке поселился американский певец Джон Ледженд вместе с супругой. Пара заплатила за дом 14,1 миллиона долларов. В 2021 году они продали его за 16,8 миллиона. Имя нынешнего владельца дома остается неизвестным.

Материалы по теме:
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля 2021

Дом занимает более 790 квадратных метров. Внутри есть семь спален и восемь ванных комнат, кухня с мраморной столешницей, гостиная, столовая и гардеробная. На участке оборудован бассейн и зона отдыха.

Ранее свой дом в Калифорнии решил продать звезда сериала «Теория большого взрыва» Саймон Хелберг. Изначально, весной 2022 года, актер попросил за особняк 9,87 миллиона долларов, однако через месяц убрал его с продажи, а затем принял решение вернуть со скидкой, понизив цену до девяти миллионов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков
Самый популярный сервис такси закупит тысячи «Москвичей»
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевом и Норвежским морями
Джулия Фокс объяснила отказ делать пластику
Названа причина отъезда Овечкина из США
Российский танкист рассказал о подготовке к дуэлям против танков НАТО
Первый построенный с нуля Ту-160М получил имя
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 35 тысяч
В США продадут бывший дом Рианны
Лжериелтор обманул женщину на четыре миллиона и получил судебный запрет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.