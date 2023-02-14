В США продадут бывший дом Рианны

В Калифорнии выставили на продажу бывший дом певицы Рианны за 16,5 миллиона долларов

В США выставили на продажу особняк, который ранее принадлежал певице Рианне. За бывшее владение знаменитости попросили более 15 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Дом находится на юге штата Калифорния и продается почти за 16,5 миллиона долларов. Рианна владела объектом с 2011 года, когда купила его чуть больше чем за пять миллионов долларов. Однако в 2014 году она продала дом за 7,6 миллиона.

В 2016 году в особняке поселился американский певец Джон Ледженд вместе с супругой. Пара заплатила за дом 14,1 миллиона долларов. В 2021 году они продали его за 16,8 миллиона. Имя нынешнего владельца дома остается неизвестным.

Дом занимает более 790 квадратных метров. Внутри есть семь спален и восемь ванных комнат, кухня с мраморной столешницей, гостиная, столовая и гардеробная. На участке оборудован бассейн и зона отдыха.

Ранее свой дом в Калифорнии решил продать звезда сериала «Теория большого взрыва» Саймон Хелберг. Изначально, весной 2022 года, актер попросил за особняк 9,87 миллиона долларов, однако через месяц убрал его с продажи, а затем принял решение вернуть со скидкой, понизив цену до девяти миллионов.