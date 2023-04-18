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19:47, 18 апреля 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» объяснила желание купить новую квартиру

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова объяснила, что хочет купить новое жилье для второго сына

Кадр: @efremenkovvvva

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала, что хочет приобрести новую квартиру для второго сына. Причину своего желания купить очередной объект недвижимости она объяснила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ефременкова ответила на вопрос одного из подписчиков о том, почему она хочет иметь еще одну квартиру. По словам звезды реалити-шоу, лишней недвижимости не бывает. «Я считаю, это неплохое вложение! У меня два сына, пусть каждому будет по квартире», — выразила свою позицию она.

В апреле стало известно о том, что российская певица Ирина Дубцова приобрела своему 17-летнему сыну квартиру. При этом звезда не стала уточнять стоимость и расположение приобретенного объекта. Кроме того, исполнительница объявила о начале ремонта в указанной квартире. По словам дизайнера, с которым собирается работать Дубцова, объект недвижимости планируют украсить эксклюзивными элементами декора и обставить такой же мебелью.

Полина Кислицына
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