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19:51, 5 апреля 2023Среда обитания

Ирина Дубцова купила сыну квартиру

Российская певица Ирина Дубцова приобрела 17-летнему сыну квартиру
Ирина Дубцова

Ирина Дубцова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская певица Ирина Дубцова купила сыну квартиру. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Звезда опубликовала видео с ключами в социальной сети, заявив, что решила сделать 17-летнему сыну подарок. «Аааа! Я счастлива!» — поделилась она с подписчиками. Певица также показала, что покупку жилья она, сын и его девушка отметили в одном из ресторанов Москвы. При этом Дубцова не стала уточнять стоимость и расположение приобретенного объекта.

Кроме того, звезда объявила о начале ремонта квартиры для сына. Она поделилась публикацией московского дизайнера, который выложил совместное фото с певицей и рассказал, что он собирается заняться оформлением объекта. Он добавил, что планирует украсить квартиру эксклюзивными элементами декора, а также эксклюзивной мебелью.

В декабре певица Юлианна Караулова раскрыла подробности о квартире, приобретенной для годовалого сына Александра. Звезда сообщила, что в недвижимость площадью 65 квадратных метров она вложила в том числе материнский капитал.

Полина Кислицына
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