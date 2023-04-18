В Германии заявили об изоляции Запада от мира

Депутат ФРГ Дагделен: Запад изолирует себя от мира, боясь утратить гегемонистский статус

Депутат от фракции «Левые», член комитета бундестага Германии по международной политике Севим Дагделен заявила, что страны Запада, преследуя свои неоколониальные устремления в противостоянии России и КНР, все больше изолируют себя от мира. Об этом она написала в своей статье для издания Jungle Welt.

По ее словам, западные государства пытаются не допустить утраты своего гегемонистского статуса. Она отметила, что Соединенные Штаты и их союзники требуют от стран Глобального Юга принимать участие в экономической войне против России «и поставлять оружие для опосредованной войны в Украине».

Депутат добавила, что страны Запада пытаются воссоздать квази-колониальную систему подчинения и тем самым воспротивиться угасанию влияния Соединенных Штатов и Европейского союза в мире. Однако, по ее словам, большинство этих стран не желают следовать курсом США и стран НАТО.

Дагделен отметила, что несмотря на давление Запада, страны Глобального Юга, которые составляют 87 процентов населения мира, отказываются присоединиться к антироссийским санкциям и к опосредованному военному вмешательству Североатлантического альянса в украинский конфликт.

Депутат бундестага также сообщила о все более активном отказе от доллара как мировой валюты.

Ранее стало известно, что США расширили санкции против России, в список включены компании «Металлинвест», «Мегафон», «Русатом Оверсиз» и цифровые подразделения холдинговой компании USM. В частности, санкции ведены в отношении совладельца холдинга USM Владимира Скоча. В санкционный список Вашингтон также включил движение «Юнармия», вице-премьера Марата Хуснуллина и бывшего министра транспорта Евгения Дитриха.