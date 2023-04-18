Россиянам разрешат добывать золото в Арктике и на Дальнем Востоке

Вице-премьер Трутнев: разрешающий частную добычу золота в Арктике закон примут в 2023 году

Разрешающий частную добычу золота в Арктике закон планируют принять в 2023 году. Об этом в Telegram-канале заявил вице-премьер России Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, в случае принятия законопроекта до конца года, в пилотном режиме он заработает уже в следующем, 2023 году. Кроме Арктики добывать золото в индивидуальном порядке можно будет и на Дальнем Востоке.

«Мы говорим о вольном поиске, когда человек знает ручеек, где он может заработать при использовании малых технических средств. Пожалуй, это все ограничения», — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что швейцарские центры переработки металлов нарастили импорт золота российского происхождения до рекордных за последние два года уровней.