Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

Бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в белом купальнике на шезлонге

Бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном образе во время отдыха. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Манекенщица показала фигуру в слитном белом купальнике на тонких бретелях, который обнажал часть спины и груди. Знаменитость позировала на шезлонге, согнув ноги в коленях и положив на них руки. Ее образ дополняли массивные солнечные очки и розовая помада на губах. При этом подстриженные под каре волосы были уложены небрежными волнами.

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях, сделав ей комплименты. «Красавица», «Самая лучшая», «Совершенство», «Безупречная», «Богиня», — восхитились пользователи сети.

Ранее немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном наряде яркого цвета и показала фигуру поклонникам. 49-летняя знаменитость позировала перед фотографом на газоне во дворе собственного дома. Манекенщицу запечатлели в желтом бикини и меховой шляпе с золотыми патчами под глазами.