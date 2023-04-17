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09:25, 17 апреля 2023Ценности

49-летняя Хайди Клум вновь показала фигуру в ярком бикини

Немецкая модель Хайди Клум вновь снялась в желтом бикини во дворе собственного дома

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вновь снялась в откровенном наряде яркого цвета и показала фигуру поклонникам. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость позировала перед фотографом на газоне во дворе собственного дома. Манекенщицу запечатлели в желтом бикини и меховой шляпе с золотыми патчами под глазами. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волнистые волосы телезвезда распустила. В руках она держала цветок.

Клум заблокировала возможность подписчикам оставлять комментарии под ее постами в социальных сетях.

В марте Хайди Клум также появилась на публике в откровенном наряде. Манекенщица позировала перед камерами на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards, прошедшей в Голливуде. Для выхода в свет она выбрала блестящее синее платье длины макси английского бренда Julien Macdonald с разрезом до верхней части бедра и вырезом в районе грудной клетки, обнажающим часть бюста.

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Майя Пономаренко
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