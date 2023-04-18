Прихожанин храма в Москве поставил свечку, устроил погром и разделся догола

«МК»: в Москве мужчина устроил погром в храме Святителя Николая Чудотворца на Щепах

В центре Москвы прихожанин устроил погром в храме Святителя Николая Чудотворца на Щепах. Об этом пишет «МК».

По информации издания, инцидент произошел 17 апреля. Мужчина пришел в храм вместе со знакомым и сначала вел себя прилично: поставил свечку и пообщался с батюшкой. Однако когда спутник оставил его, россиянин внезапно схватил за шиворот другого посетителя, затем сломал стол и разбил камнем окно. После этого прихожанин разделся догола и начал бегать по территории. Когда в церковь вызвали полицию, обнаженный мужчина попытался скрыться в городе, но на одной из улиц был задержан.

Нарушителем оказался неоднократно судимый за мелкое хулиганство и грабеж 31-летний уроженец Владимирской области. Кроме того, ранее его уличали в употреблении наркотиков. Полиция доставила задержанного в дежурную часть, куда также прибыли врачи скорой помощи и психиатр, который принял решение госпитализировать россиянина в специализированное медучреждение.

Ранее в августе 2022 года пьяный россиянин пробрался в храм Христа Спасителя, размотал пожарные рукава и залил водой два подземных этажа, административные помещения и библиотеку. Свой поступок нарушитель объяснить не смог. На кадрах с последствиями действий вандала видно, что мужчина разбил окно цокольного этажа, чтобы пробраться в здание. Также на фото запечатлены залитые водой полы, протекающий потолок и сломанная — вероятно, в момент проникновения — стеклянная дверь.