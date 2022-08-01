Появились кадры из затопленного пьяным мужчиной храма Христа Спасителя в Москве

В сети появились кадры с последствиями потопа в храме Христа Спасителя в Москве

В сети появились кадры с последствиями потопа в храме Христа Спасителя, который устроил пьяный мужчина, пробравшийся в здание ночью. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, как раздетый по пояс россиянин идет по пустой территории храма. На дальнейших кадрах снято окно цокольного этажа, которое вандал разбил, чтобы пробраться в здание. Также на фото запечатлены последствия потопа во внутренних помещениях: залитые водой полы, протекающий потолок и сломанная, вероятно, в момент проникновения стеклянная дверь.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал проникшего на территорию храма мужчину. Ему грозит три года лишения свободы по части 2 статьи 214 («Вандализм по мотивам религиозной деятельности») УК РФ. До этого мужчина неоднократна был судим, а также находился на принудительном лечении.

29 июня пьяный россиянин пробрался в храм Христа Спасителя, размотал пожарные рукава и залил водой два подземных этажа, административные помещения и библиотеку. Свой поступок задержанный объяснить не смог. В свою очередь, смотритель собора ранее опровергал сообщения о потопе, утверждая, что никаких повреждений в храме нет.