В храме Христа Спасителя отреагировали на сообщения о потопе

Ключарь храма Христа Спасителя Рязанцев опроверг сообщения о потопе из-за вандала

Потопа в храме Христа Спасителя не было, ни одно из помещений не пострадало. Об этом заявил ключарь, смотритель собора Михаил Рязанцев. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Рязанцева, следов подтопления нет ни в верхнем храме, ни на подземных его этажах.

«В храме все нормально, ничего не заметил. Ни в верхнем, ни в нижнем храме никаких протечек, потопов не было. Все в порядке», — заверил ключарь.

Помимо этого, агентство приводит слова неназванного сотрудника фонда храма, который также работает на нижних этажах собора, — он тоже опроверг факт потопа.

Ранее Baza и РИА Новости сообщали о потопе, который устроил в храме находившийся в состоянии алкогольного опьянения вандал. Мужчина якобы разбил окно цокольного этажа, пробрался внутрь собора и залил из пожарных гидрантов два этажа.