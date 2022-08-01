Россиянин устроил потоп в храме Христа Спасителя

Россиянин пробрался в храм Христа Спасителя и затопил несколько помещений на двух этажах

В храме Христа Спасителя по вине вандала произошел потоп, затронувший два подземных этажа. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, подтопление устроил пробравшийся в храм 40-летний россиянин. Мужчина разбил одно из окон цокольного этажа, размотал пожарные гидранты и включил воду. Baza отмечает, что вода залила коридоры двух подземных этажей, административные помещения и библиотеку. Когда россиянина заметили охранники, объяснить им свой поступок мужчина не смог и заявил, что действовал по чьему-то указанию.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 Уголовного кодекса (УК) России («Вандализм»).

Дополнение: В храме Христа Спасителя опровергли РИА Новости факт подтопления.

Сотрудник храма сообщил, что не видел следов воды ни на верхнем, ни на нижнем этажах. «Потопов не было. Все в порядке», — приводит агентство сообщение смотрителя Михаила Рязанцева.

Храм Христа Спасителя строился несколько десятилетий и задумывался как памятник, прославляющий всех жертв Отечественной войны 1812 года. Храм возводили в том числе на пожертвования общественности и купечества. После окончания строительных работ и освящения храм стал самым вместительным в Российской империи. Здание было разрушено большевиками в 1931 году, на его месте открыли бассейн «Москва». С использованием новых материалов и по измененному проекту храм был заново отстроен в 1999 году.

Ранее общественный резонанс вызвало видео, на кадрах которого несколько мужчин со смехом помыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из участников ролика.