Индекс Мосбиржи побил годовой рекорд

Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов впервые с 11 апреля 2022 года

На открытии торгов 18 апреля индекс Мосбиржи в ходе торгов побил годовой рекорд, превысив 2600 пунктов впервые с 11 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:36 по московскому времени индекс равен 2609 пункта (рост на 0,56 процента к предыдущему закрытию торгов). Индекс РТС растет на 0,27 процента, до 1007 пунктов.

К 11:27 лидерами роста выступали акции «Русагро» (плюс 2,52 процента), X5 Retail Group (2,22 процента), «Магнита» (1,81 процента), VK (1,43 процента) и «Газпрома» (1,29 процента).

По оценке «Интерфакса», «голубые фишки» продолжают дорожать на фоне улучшения внешней конъюнктуры и хорошей статистики по росту ВВП Китая. При этом сдерживающим фактором для роста акций российских компаний аналитики называют сообщения о новых санкциях со стороны стран G7.

18 апреля страны «большой семерки» заявили, что продолжат усиливать санкционное давление на Россию, а также будут следить за их полным соблюдением, в том числе и третьими странами. Также в G7 предупредили, что продолжат блокировать российские активы до тех пор, пока не разрешится конфликт на Украине.

