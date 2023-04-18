Страны G7 продолжат блокировать российские активы до разрешения конфликта на Украине

Страны «Большой семерки» продолжат блокировать российские активы до тех пор, пока не разрешится конфликт на Украине. Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел государств после встречи в Японии. Кроме того, страны G7 планируют ужесточать санкции против Москвы.

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — утверждается в заявлении.

Страны G7 договорились контролировать соблюдение антироссийских санкций и не давать третьим «странам» подрывать действующие ограничения. Кроме того, «Большая семерка» призвала другие государства «прекратить помощь России» в конфликте.

17 апреля в ходе сессии, посвященной ситуации вокруг Украины, главы МИД G7 приняли решение сохранить санкции против России, усилить контроль над их соблюдением, а также условились продолжать оказывать помощь Киеву.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность ввести санкции в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская алмазодобывающая компания «Алроса».