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07:29, 18 апреля 2023Мир

Страны G7 продолжат блокировать российские активы

Страны G7 продолжат блокировать российские активы до разрешения конфликта на Украине
СюжетСанкции против России:

Фото: Kira Hofmann / PHOTOTHEK / Global Look Press

Страны «Большой семерки» продолжат блокировать российские активы до тех пор, пока не разрешится конфликт на Украине. Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел государств после встречи в Японии. Кроме того, страны G7 планируют ужесточать санкции против Москвы.

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — утверждается в заявлении.

Страны G7 договорились контролировать соблюдение антироссийских санкций и не давать третьим «странам» подрывать действующие ограничения. Кроме того, «Большая семерка» призвала другие государства «прекратить помощь России» в конфликте.

17 апреля в ходе сессии, посвященной ситуации вокруг Украины, главы МИД G7 приняли решение сохранить санкции против России, усилить контроль над их соблюдением, а также условились продолжать оказывать помощь Киеву.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность ввести санкции в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская алмазодобывающая компания «Алроса».

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Марина Совина
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