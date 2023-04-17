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07:54, 17 апреля 2023Мир

Главы МИД стран «Большой семерки» договорились сохранять антироссийские санкции

Главы МИД стран G7 договорились сохранять санкции против России и поддерживать Украину
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Фото: IMAGO / Janine Schmitz/ Photothek.d / Globallookpress.com

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» G7 приняли решение сохранять санкции против России, сообщает ТАСС.

Об этом главы ведомств договорились во время сессии, посвященной ситуации вокруг Украины. Также, помимо рестрикций в отношении Москвы, министры обсудили дальнейшую поддержку Украины. Они условились продолжать оказывать Киеву помощь и укреплять сотрудничество в целях борьбы с уклонением от антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность ввести санкции в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская алмазодобывающая компания «Алроса». Предположительно, новые ограничения могут утвердить на предстоящем саммите глав стран G7, который запланирован на май.

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Марина Совина
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