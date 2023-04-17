Главы МИД стран «Большой семерки» договорились сохранять антироссийские санкции
Главы МИД стран G7 договорились сохранять санкции против России и поддерживать УкраинуСюжетСанкции против России:
Министры иностранных дел стран «Большой семерки» G7 приняли решение сохранять санкции против России, сообщает ТАСС.
Об этом главы ведомств договорились во время сессии, посвященной ситуации вокруг Украины. Также, помимо рестрикций в отношении Москвы, министры обсудили дальнейшую поддержку Украины. Они условились продолжать оказывать Киеву помощь и укреплять сотрудничество в целях борьбы с уклонением от антироссийских санкций.
Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность ввести санкции в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская алмазодобывающая компания «Алроса». Предположительно, новые ограничения могут утвердить на предстоящем саммите глав стран G7, который запланирован на май.