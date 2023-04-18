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20:12, 18 апреля 2023Силовые структуры

Обвиняемый в заказном убийстве разработчик корабля «Буран» сбежал из-под ареста

В аэропорту Домодедово задержали при попытке бегства из России экс-профессора Кибальченко

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В московском аэропорту Домодедово правоохранительные органы задержали при попытке бегства из России экс-профессора МГТУ имени Баумана Александра Кибальченко, обвиняемого в заказном убийстве бывшего зятя Тимура Зайниева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина сумел сбежать из-под домашнего ареста и доехать до аэропорта, чтобы оттуда улететь в Великобританию — у него имеется гражданство этого государства, однако его быстро нашли и отправили в СИЗО.

Кибальченко утверждает, что не собирался сбегать — он якобы потерял сознание в такси и очнулся во время задержания.

В марте сообщалось, что Мособлсуд освободил его из-под стражи на основании проблем со здоровьем.

Экс-профессор в прошлом участвовал в разработке многоразового космического корабля «Буран». В последние годы он работал трейдером на фондовой бирже и постоянно проживал в Великобритании. Его задержали весной 2021 года, когда он собирался уезжать из Москвы в Минск.

По версии следствия, Кибальченко заказал убийство бывшего зятя, заплатив бывшему милиционеру Роману Осипову 50 тысяч долларов. Мотивом стал спор из-за детей и имущества после развода Зайниева с дочерью Кибальченко.

Осипов привлек троих знакомых, которые в мае 2021 года напали на Зайниева и увезли его в гараж. Там его задушили. Правоохранители вычислили их по камерам видеонаблюдения и задержали. Осипов дал признательные показания и раскрыл имя заказчика, после чего был задержан Кибальченко. Он отрицает вину, заявляя об оговоре.

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Любовь Ширижик
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