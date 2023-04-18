Певица Биби Рекса дала отпор раскритиковавшим ее фигуру хейтерам

Певица Биби Рекса дала отпор фанатам, раскритиковавшим ее за набор веса

Американская певица Биби Рекса дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру в социальных сетях. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице в Twitter.

33-летняя исполнительница разместила скриншот, на котором показала популярный поисковый запрос, связанный с ее персоной. Выяснилось, что поклонники часто ищут информацию о весе знаменитости. «Я не злюсь, потому что я действительно набрала вес. Но в целом это ужасно. Я очень расстроилась», — пожаловалась она в публикации.

Фанаты поддержали кумира в многочисленных комментариях и призвали не обращать внимания на высказывания критиков. «Спасибо всем, кто любит меня, несмотря ни на что!» — поблагодарила певица неравнодушных пользователей сети.

В марте телезвезда Хлои Кардашьян отреагировала на обвинения в чрезмерной пластике лица. «Ты не скучаешь по старому лицу?» — пошутил фанат. «Нет», — ответила телезвезда, которую регулярно критикуют за увлечение пластическими операциями и слишком частые обращения к косметологам.