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20:35, 18 апреля 2023Ценности

Певица Биби Рекса дала отпор раскритиковавшим ее фигуру хейтерам

Певица Биби Рекса дала отпор фанатам, раскритиковавшим ее за набор веса

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Американская певица Биби Рекса дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру в социальных сетях. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице в Twitter.

33-летняя исполнительница разместила скриншот, на котором показала популярный поисковый запрос, связанный с ее персоной. Выяснилось, что поклонники часто ищут информацию о весе знаменитости. «Я не злюсь, потому что я действительно набрала вес. Но в целом это ужасно. Я очень расстроилась», — пожаловалась она в публикации.

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Фанаты поддержали кумира в многочисленных комментариях и призвали не обращать внимания на высказывания критиков. «Спасибо всем, кто любит меня, несмотря ни на что!» — поблагодарила певица неравнодушных пользователей сети.

В марте телезвезда Хлои Кардашьян отреагировала на обвинения в чрезмерной пластике лица. «Ты не скучаешь по старому лицу?» — пошутил фанат. «Нет», — ответила телезвезда, которую регулярно критикуют за увлечение пластическими операциями и слишком частые обращения к косметологам.

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Майя Пономаренко
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