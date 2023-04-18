СК попросили проверить ролики 19-летнего российского блогера

Мизулина попросила проверить Лизогуба из-за подозрений в связях с несовершеннолетними

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина попросила проверить ролики 19-летнего российского блогера Жени Лизогуба из-за подозрений в связях с несовершеннолетними. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Большое количество сообщений от пользователей мы получили на фоне ситуации вокруг блогера Жени Лизогуба. Мы приняли решение об обращении в СК России с просьбой о проведении проверки», — сказала Мизулина. Она добавила, что до получения результатов следственной проверки она не намерена вешать ярлыки на Лизогуба и голословно обвинять его в совершении преступлений.

Глава ЛБИ отметила, что ситуация с Лизогубом — «довольно странная». По ее словам, 19-летних парней не должны интересовать девочки 14-16 лет. «Молодой человек, которому почти 20 лет, должен понимать правовые последствия такого рода отношений с несовершеннолетними детьми», — высказалась она.

Лизогуб в своем Telegram назвал происходящее «унизительными и клеветническими наговорами». «Я полностью открыт и готов работать со Следственным комитетом и со всеми госорганами, чтобы убрать это клеймо», — отметил блогер.

Ранее в апреле, как сообщал Mash, пользователи сети обвинили Лизогуба в том, что он знакомится с несовершеннолетними девочками в комментариях в соцсети TikTok. По данным издания, 20-летнего блогера подозревают в регулярных домогательствах в эфире к своим подругам, которым не исполнилось 16 лет, в том числе к 14-летней тиктокерше.

