У жителей Херсонской области начали изымать лодки в пользу военных

В Херсонской области по распоряжению Сальдо начали изымать лодки для нужд ВС России

У жителей Херсонской области начали изымать лодки в пользу российских военных. Об этом на заседании областного правительства сообщил врио главы региона Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

«На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным», — заявил политик, подчеркнув, что эта мера была принята в рамках закона о военном положении.

Сальдо заверил, что владельцы изъятых лодок смогут получить компенсацию их стоимости в региональной администрации. Он также добавил, что военные вернут имущество жителям через «определенное время».

11 апреля Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к форсированию Днепра. По его словам, разместившиеся на правом берегу силы противника маневрируют и создают ложные позиции, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавательные средства.