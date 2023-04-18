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19:57, 18 апреля 2023Россия

У жителей Херсонской области начали изымать лодки в пользу военных

В Херсонской области по распоряжению Сальдо начали изымать лодки для нужд ВС России

Фото: РИА Новости

У жителей Херсонской области начали изымать лодки в пользу российских военных. Об этом на заседании областного правительства сообщил врио главы региона Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

«На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным», — заявил политик, подчеркнув, что эта мера была принята в рамках закона о военном положении.

Сальдо заверил, что владельцы изъятых лодок смогут получить компенсацию их стоимости в региональной администрации. Он также добавил, что военные вернут имущество жителям через «определенное время».

11 апреля Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к форсированию Днепра. По его словам, разместившиеся на правом берегу силы противника маневрируют и создают ложные позиции, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавательные средства.

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Зураб Дарахвелидзе
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