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20:31, 18 апреля 2023Культура

Московский фестиваль инди-музыки Motherland объявил вторую волну артистов

Крупнейший московский фестиваль инди-музыки Motherland объявил вторую волну артистов

Фото: пресс-служба Motherland

Крупнейший московский фестиваль инди-музыки Motherland, который пройдет 8 июля на площадках Summer Stage и Mutabor, объявил вторую волну артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На трех сценах выступят такие группы и соло-артисты, как «Щенки», «Комсомольск», PALC, kedr livanskiy, «Созвездие Отрезок», «Деревянные Киты» и многие другие. Окончательный состав участников и имя секретного хедлайнера будут объявлены ближе к дате мероприятия. Всего планируется свыше 20 выступлений.

Первый летний фестиваль российской независимой музыки Motherland прошел в 2013 году. В текущем году он состоится на двух больших столичных площадках, расположенных в одной локации. В лайн-апе ожидаются и всем известные инди-артисты, и музыканты, отмеченные крупными медиа.

Ознакомиться с подробностями и приобрести билеты можно на официальном сайте по ссылке.

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Сергей Равин
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