Мишустин призвал сохранить темпы строительства жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не сбавлять темпы возведения жилья в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не сбавлять темпы строительства жилья в стране. Его слова приводит ТАСС.

Во время стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры Мишустин отметил, что в 2022 году в России достигли рекордных показателей по возведению жилья — свои жилищные условия улучшили 3,5 миллиона семей.

Премьер-министр добавил, что в стране развивают льготные программы ипотеки, которые должны поддержать отрасль. «Важно принять все необходимые меры для того, чтобы сохранить набранный ритм», — заявил Мишустин.

Ранее председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала небольшие города приоритетными для развития жилищного строительства. Глава ЦБ заявила, что ипотечные кризисы могут существенно повлиять на экономику страны, поэтому в регуляторе решили контролировать рост ипотечного кредитования.