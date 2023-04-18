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17:07, 18 апреля 2023Среда обитания

Мишустин призвал сохранить темпы строительства жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не сбавлять темпы возведения жилья в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не сбавлять темпы строительства жилья в стране. Его слова приводит ТАСС.

Во время стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры Мишустин отметил, что в 2022 году в России достигли рекордных показателей по возведению жилья — свои жилищные условия улучшили 3,5 миллиона семей.

Премьер-министр добавил, что в стране развивают льготные программы ипотеки, которые должны поддержать отрасль. «Важно принять все необходимые меры для того, чтобы сохранить набранный ритм», — заявил Мишустин.

Ранее председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала небольшие города приоритетными для развития жилищного строительства. Глава ЦБ заявила, что ипотечные кризисы могут существенно повлиять на экономику страны, поэтому в регуляторе решили контролировать рост ипотечного кредитования.

Нина Ташевская
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