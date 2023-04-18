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11:09, 18 апреля 2023Среда обитания

Москвичи резко отвернулись от одного типа жилья

Росреестр: продажи готового жилья в Москве упали на 19 процентов

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

В первом квартале 2023 года москвичи резко отвернулись от готового жилья — продажи квартир на вторичном рынке упали на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Такие данные приводят в столичном управлении Росреестра, пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ведомства, с января по март в Москве заключили 33,1 тысячи сделок с «вторичкой». В первый месяц весны Росреестр зафиксировал 14,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья — на 19 процентов меньше, чем в марте 2022-го.

Однако относительно февраля 2023-го число сделок на вторичном рынке столицы выросло на 38 процентов. «Мартовский объем регистраций договоров больше, чем в предпраздничном декабре (14 тысяч), и сопоставим с результатом 2020 года, когда за март москвичи оформили 14,8 тысячи прав на квартиры», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вторичное жилье подешевело в 11 городах России. Сильнее всего показатель снизился в Санкт-Петербурге — там средняя стоимость «квадрата» опустилась на 1,36 процента — до 198,95 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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