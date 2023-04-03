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08:54, 3 апреля 2023Среда обитания

В Москве и Петербурге подешевело жилье

SRG: в марте 2023 года вторичное жилье в Санкт-Петербург подешевело на 1,36 процента

Фото: Unsplash

В марте 2023 года Москва и Санкт-Петербург вошли в список крупных городов России, где за месяц подешевело вторичное жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.

За третий месяц текущего года средняя стоимость квадратного метра «вторички» упала в 11 крупных городах. Санкт-Петербург оказался на первой позиции, где «квадрат» подешевел на 1,36 процента до 198,95 тысячи рублей. Вторую строчку заняла Тверь с отрицательной динамикой в 1,09 процента. Топ-3 списка замкнул Нижний Новгород, где вторичное жилье потеряло в стоимости 0,76 процента. Москва заняла шестое место с динамикой в 0,6 процента.

При этом в некоторых городах вторичное жилье прибавило в цене. Лидером по росту цен стало Иваново, где квадратный метр подорожал на 2,76 процента. Ниже расположилась Пенза с динамикой в 2,63 процента. Топ-3 списка замкнул Новокузнецк — квадратный метр подорожал на 2,44 процента.

Ранее эксперты в сфере недвижимости спрогнозировали, что весной 2023 года цены на вторичном рынке жилья в России будут вести себя неоднозначно. По предположениям, подорожание придется на города, где обычно невысокие цены на квартиры.

Нина Ташевская
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