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20:16, 29 марта 2023Среда обитания

Дан прогноз ценам на «вторичку»

«Мир квартир»: стоимость «вторички» в Москве и Санкт-Петербурге будет снижаться

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Весной 2023 года цены на вторичном рынке жилья в России будут вести себя неоднозначно. Такой прогноз сегменту дали эксперты в сфере недвижимости, сообщает ТАСС.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что подорожание придется на города, где обычно невысокие цены на квартиры. При этом в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, стоимость объектов будет постепенно снижаться. Подобная динамика коснется городов, где цены неконтролируемо повышались в последние несколько лет.

Однако некоторые специалисты завили, что падение цен до уровня 2020 года не произойдет. «В моменте мы сможем увидеть, что к продаже доступны либо очень "срочные" лоты, либо объекты под какими-либо обременениями, в том числе ипотечные квартиры. А ближе к лету — стагнацию на рынке вторичного жилья ввиду того, что большой объем платежеспособного спроса перетекает на рынок новостроек из-за более привлекательных условий», — предрек Юрий Перегудов из агентства недвижимости Dolgov Pro.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» выяснили, что за январь 2023 года среди крупных городов России недвижимость на вторичном рынке сильнее всего подорожала в Кирове. За первый месяц текущего года средняя стоимость квадратного метра «вторички» там выросла в цене на 1,8 процента, до 78,9 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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