Страны G7 усилят меры для предотвращения поставок оружия России

Страны G7 усилят координацию для пресечения поставок оружия в Россию третьими сторонами

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) заявили об усилении координации для пресечения поставок оружия в Россию третьими сторонами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав МИД по итогам их встречи в Японии.

Дипломаты призвали партнеров Москвы перестать оказывать помощь России «или понести суровую плату».

В заявлении говорится, что G7 усилит меры реагирования на поставки оружия в Россию и «продолжит принимать меры против тех, кто материально ее поддерживает».

Ранее сообщалось, что в ходе сессии, посвященной ситуации вокруг Украины, главы МИД «Большой семерки» приняли решение сохранить санкции против России, усилить контроль над их соблюдением, а также условились продолжать оказывать помощь Киеву и укреплять сотрудничество в целях борьбы с уклонением от антироссийских санкций.