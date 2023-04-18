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06:20, 18 апреля 2023Мир

Страны G7 усилят меры для предотвращения поставок оружия России

Страны G7 усилят координацию для пресечения поставок оружия в Россию третьими сторонами
СюжетСанкции против России:

Фото: IMAGO / Janine Schmitz/ Photothek.d / Globallookpress.com

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) заявили об усилении координации для пресечения поставок оружия в Россию третьими сторонами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав МИД по итогам их встречи в Японии.

Дипломаты призвали партнеров Москвы перестать оказывать помощь России «или понести суровую плату».

В заявлении говорится, что G7 усилит меры реагирования на поставки оружия в Россию и «продолжит принимать меры против тех, кто материально ее поддерживает».

Ранее сообщалось, что в ходе сессии, посвященной ситуации вокруг Украины, главы МИД «Большой семерки» приняли решение сохранить санкции против России, усилить контроль над их соблюдением, а также условились продолжать оказывать помощь Киеву и укреплять сотрудничество в целях борьбы с уклонением от антироссийских санкций.

Марина Совина
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