Юрист перечислил налоговые льготы для пенсионеров

Юрист Соловьев заявил, что пенсионеры освобождены от уплаты НДФЛ и налога на недвижимость

Заслуженный юрист России Иван Соловьев перечислил налоговые льготы, которые государство предоставляет пенсионерам. По словам специалиста, пожилые граждане, главным образом, освобождены от уплаты подоходного налога (НДФЛ) со всех видов получаемых пенсий, а также налога на недвижимость, пишет агентство «Прайм».

Соловьев объяснил, что пенсионеры имеют право на оформление налогового вычета за покупки недвижимого имущества не за один предыдущий год, а за три года. Кроме того, для пожилых россиян и предпенсионеров действует льгота, которая освобождает от уплаты налога по данным видам недвижимости:

— дом, часть дома;

— квартира, часть квартиры;

— комната;

— гараж, машиноместо;

— хозяйственная постройка до 50 квадратных на своем участке, если она подпадает под налогообложение.

Юрист уточнил, что, если у пожилых россиян в собственности находится несколько объектов одной группы, он может выбрать, по какому из них будет применяться льгота. По его словам, налоговая обязана выбрать для освобождения самый дорогой объект, но лучше лично изучить этот вопрос с точки зрения собственной выгоды.

Кроме этого, российские пенсионеры освобождены от уплаты госпошлины при предъявлении исковых заявлений в суды. Но лишь в том случае, если они направлены на восстановление нарушенного права получать пенсию и не превышают по сумме один миллион рублей, резюмировал специалист.

Юрист Елена Родионова 13 апреля рассказала, что пенсионеры в России, которые официально сдают жилье в аренду, могут лишиться социальной доплаты к пенсии. Речь идет о случаях, когда ежемесячный доход превышает уровень прожиточного минимума в регионе. Специалист добавила, что пенсионеры-арендодатели также могут лишиться субсидии на оплату услуг ЖКХ, так как доход от сдачи жилья учитывается при определении имущественного положения гражданина.