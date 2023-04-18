Польша захотела создать «Академию HIMARS»

Министр обороны Польши заявил, что Варшава хочет создать «Академию HIMARS»

Варшава захотела создать в стране «Академию HIMARS» для обучения обслуживанию этого артиллерийского ракетного комплекса. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак в Twitter.

«Мы хотим, чтобы в Польше появилась Himars Academy, где будет проводиться обучение использованию системы этого типа», — высказался политик. По его словам, на данный момент этот вопрос прорабатывается, а первые ракетные комплексы поступят в страну в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Польша начала строительство «невиданного по современности» электронного заграждения на границе с Калининградской областью России. Отмечалось, что на нем будут установлены камеры дневного и ночного видения и датчики движения для мониторинга ситуации.