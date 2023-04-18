Польша начала строить на границе с РФ «невиданное по современности» заграждение

Польша начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью России

Польша начала строительство «невиданного по современности» электронного заграждения на границе с Калининградской областью России. Об этом сообщил глава польского МВД Мариуш Каминьский, передает РИА Новости.

«Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе», — заявил польский министр.

По словам Каминьского, «это будет невиданное до сих пор по своей современности заграждение» поскольку его строительство предполагает установку «множества камер дневного и ночного видения, датчиков движения, также полный мониторинг всего, что делается на границе с Россией».

О строительстве основательного ограждения на границе с Россией 2 ноября 2022 года рассказал вице-премьер страны, глава польского Минобороны Мариуш Блащак. Он пояснил, что это связано с открытием российской стороной аэропорта для самолетов с Ближнего Востока и из Северной Африки в Калининградской области. Блащак уточнил, что забор будет сделан из колючей проволоки, его высота составит 2,5 метра, а ширина — 3 метра.