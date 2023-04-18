Названы последствия от ужесточения мер по ипотеке для банков

«Эксперт РА»: банки лишатся 80 миллиардов рублей прибыли из-за новых мер ЦБ по ипотеке

Российские банки рискуют в 2023 году лишиться 80 миллиардов рублей прибыли из-за новых мер Центробанка (ЦБ) по регулированию ипотеки. Последствия для кредитных организаций от ужесточения контроля назвали эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА» в своем обзоре, пишет РБК.

Речь идет о сдерживании ипотеки «от застройщиков» с экстремально низкими ставками и о новых требованиях к ипотечным страховкам. По оценкам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежды Караваевой, около половины от 80 миллиардов рублей — это потерянный доход от процентов из-за сокращения выдач кредитов «от застройщиков», недополученные комиссии от девелоперов и расходы на досоздание по уже выданным таким кредитам. Другой части средств банки лишатся из-за того, что недополучат комиссии от ипотечного страхования.

«В масштабах сектора это не критически значимая, но заметная сумма», — заявила Караваева. Однако аналитик отметила, что нехватка части дохода из-за более жесткого регулирования способна в перспективе поддержать банки, так как на фоне мер ЦБ будут сдерживаться риски по ипотеке.

По прогнозам «Эксперт РА», в 2023 году российские банки выдадут ипотеку на 4,9-5 триллионов рублей — это не сильно больше показателей кризисного 2022-го. Аналитики не ожидают сильной динамики в сегменте, так как цены на недвижимость растут быстрее доходов населения — это оказывает давление на количество платежеспособных заемщиков, пояснили специалисты.