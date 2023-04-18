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21:16, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

В Британии рассказали о предупреждении Путина для Запада

Daily Mail сочла полет Ту-95МС в Тихом океане предупреждением Путина Западу из-за Украины
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Британская газета Daily Mail считает, что полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в Тихом океане был предупреждением президента России Владимира Путина для Запада из-за конфликта на Украине.

«Сегодня Владимир Путин отправил два атомных бомбардировщика Ту-95МС к Берингову и Охотскому морям, чтобы продемонстрировать Западу ужасающую силу», — говорится в публикации.

Газета рассказала, что внезапные российские учения для проверки боевой готовности происходят на фоне напряженных отношений Москвы с западными странами из-за Украины.

Ранее в Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами акваторий Охотского и Берингова морей в ходе внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ).

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Марина Совина
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