Два российских ракетоносца пролетели над Охотским и Беринговым морями

Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над Охотским и Беринговым морями в ходе проверки ТОФ

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами акваторий Охотского и Берингова морей в ходе внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Экипажи дальней авиации ВКС России в рамках внезапной проверки боевой готовности ТОФ выполнили плановый полет над Беринговым и Охотским морями», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что экипажи ракетоносцев продолжат патрулировать другие районы во время проверки. В ходе патрулирования они дозаправляются в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

Также в Минобороны заверили, что все полеты российских самолетов дальней авиации соответствуют Международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ходе них не нарушаются границы других стран.

Ранее сообщалось, что во время внезапной проверки ТОФ российские противолодочные самолеты Ту-142 отработали поиск и слежение за подлодками условного противника.