Российские самолеты обнаружили подлодки «противника» в ходе проверки ТОФ

Самолеты Ту-142 провели учение по поиску подлодок условного противника в ходе проверки ТОФ

Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели учение по поиску и слежению за подлодками условного противника в ходе внезапной проверки. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В рамках внезапной проверки экипажи противолодочных самолетов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска», — говорится в сообщении.

Также экипажи Ту-142 выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Кроме этого, летчики отработали навыки прохождения заданного курса над местностью без ориентиров и слаженность действий в полете при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации. Отмечается, что схожие учебные задачи над акваторией Тихого океана выполнял самолет Ил-38 морской авиации ТОФ.

Дальний противолодочный самолет Ту-142 стал развитием самолета разведки и целеуказания Ту-95РЦ. Самолет может нести торпеды, противолодочные ракеты, бомбы и морские мины.

Ранее Минобороны сообщило о переброске бомбардировщиков Ту-22М3 и ракетоносцев Ту-95МС на оперативные аэродромы в рамках проведения проверки боевой готовности ТОФ.