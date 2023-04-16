В Минобороны сообщили о переброске Ту-22М3 и Ту-95МС Тихоокеанского флота

Минобороны сообщило о переброске Ту-22М3 и Ту-95МС в рамках проверки Тихоокеанского флота

Бомбардировщики Ту-22М3 и ракетоносцы Ту-95МС были переброшены на оперативные аэродромы в рамках проведения проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом Минобороны России сообщает в своем Telegram-канале в воскресенье, 16 апреля.

Как уточнили в ведомстве, экипажи самолетов будут патрулировать различные районы и оказывать авиационную поддержку силам ТОФ. Также будут выполнены учебно-боевые полеты, в ходе которых пилоты отработают дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов российской дальней авиации проводятся в соответствии с международными правилами и не нарушают границ других государств.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале внезапной проверки ТОФ России 14 апреля. Ее основной целью министр обороны назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника. В рамках учений будут произведены пуски ракет, а также задействована авиация.