Вора в законе Рашида Джамбульского посадили на 18 лет за статус и мошенничество

Верховный суд Татарстана дал 18 лет вору в законе Рашиду Джамбульскому

Верховный суд Татарстана приговорил к 18 годам лишения свободы вора в законе Рашида Хачатряна, известного в криминальном мире как Рашид Джамбульский. Об этом сообщает «Реальное время».

Подсудимый признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, серии вымогательств и мошенничестве. При этом по эпизоду об организации преступного сообщества он был оправдан. Авторитет будет отбывать наказание в колонию особого режима. Также суд его оштрафовал на 300 тысяч рублей.

По версии следствия, он руководил в Чистополе двумя организованными преступными группировками (ОПГ), которые специализировались на вымогательстве у бизнесменов и аферами с недвижимостью и наследством через подделку документов на имущество. Большую часть денег вор в законе увозил в Оренбург, где жил постоянно.

12 августа 2019 года сообщалось о задержании Хачатряна. Он родился 13 августа 1966 года в городе Мардакерт в Нагорном Карабахе. Его короновали в марте 1997 года, через некоторое время он создал ОПГ «Рашидовские», которая занималась вымогательствами, мошенничеством, убийствами, похищениями и распространением наркотиков.