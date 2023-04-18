Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:54, 18 апреля 2023Силовые структуры

Вора в законе Рашида Джамбульского посадили на 18 лет за статус и мошенничество

Верховный суд Татарстана дал 18 лет вору в законе Рашиду Джамбульскому
СюжетВоры в законе:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана приговорил к 18 годам лишения свободы вора в законе Рашида Хачатряна, известного в криминальном мире как Рашид Джамбульский. Об этом сообщает «Реальное время».

Подсудимый признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, серии вымогательств и мошенничестве. При этом по эпизоду об организации преступного сообщества он был оправдан. Авторитет будет отбывать наказание в колонию особого режима. Также суд его оштрафовал на 300 тысяч рублей.

По версии следствия, он руководил в Чистополе двумя организованными преступными группировками (ОПГ), которые специализировались на вымогательстве у бизнесменов и аферами с недвижимостью и наследством через подделку документов на имущество. Большую часть денег вор в законе увозил в Оренбург, где жил постоянно.

12 августа 2019 года сообщалось о задержании Хачатряна. Он родился 13 августа 1966 года в городе Мардакерт в Нагорном Карабахе. Его короновали в марте 1997 года, через некоторое время он создал ОПГ «Рашидовские», которая занималась вымогательствами, мошенничеством, убийствами, похищениями и распространением наркотиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали появившиеся данные о «второй волне» мобилизации
Бывшего сотрудника российской колонии осудят за взятки от заключенных
В России составили новый протокол на Google
Травматолог предупредил об опасности москитных сеток в квартирах с детьми
Тяжелораненый российский боец прополз четыре километра через минное поле
Россиянина осудили на 11 лет за убийство знакомого карандашом
В Подмосковье вырос интерес к одному типу квартир
Сокращение количества долларовых миллионеров в Москве оценили
Николас Кейдж призвал есть жуков во имя всеобщего блага
БДСМ-оргия в Подмосковье закончилась смертью двух мужчин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.