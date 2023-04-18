Предсказано будущее ипотечного рынка в России

«Эксперт РА»: в 2023 году ипотечный рынок в России может вырасти до 5 триллионов рублей

В 2023 году ипотечное кредитование в России может вырасти на 2-4 процента, до 5 триллионов рублей. Такое будущее рынка предсказали эксперты агентства «Эксперт РА», пишет «Прайм».

Слабое увеличение объема выдач ожидается из-за существенно опережающего темпы роста реально располагаемых доходов населения роста цен на жилье, что влияет на количество платежеспособных заемщиков. По словам экспертов, продление льготной программы ипотеки сможет удержать рынок от падения, но не приведет к активному росту выдач.

Согласно прогнозам, льготная программа обеспечит 44 процента выдач в 2023 году. В случае ее отмены объем выдач составил бы 3,2 триллиона рублей — на 35 процентов ниже прогнозируемого результата.

В агентстве добавили, что банки начали увеличивать средний срок жилищного кредита, чтобы ограничить регуляторное давление на капитал из-за возможного роста показателя долговой нагрузки заемщиков на фоне падения доходов. В среднем по всем ипотечным кредитам срок вырос с 22 до 24 лет, а в сегменте новостроек — с 23 до 26 лет.

Ранее банк ВТБ сообщил, что по о итогам первого квартала 2023 года средний срок по жилищным кредитам в России увеличился до 25,5 лет. Рост показателя фиксируется последние три года.