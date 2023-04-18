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13:40, 18 апреля 2023Среда обитания

Россияне стали дольше выплачивать ипотеку

ВТБ: средний срок ипотеки в России увеличился до 25,5 лет

Фото: Станислав Трифонов /« Лента.ру»

По итогам первого квартала 2023 года средний срок по жилищным кредитам в России увеличился до 25,5 лет. О том, что россияне стали дольше выплачивать ипотеку, сообщает ВТБ, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

ВТБ фиксирует увеличение показателя последние три года. В первом квартале 2020 года средний срок составлял 17,2 года, в начале 2021 года — 18 лет, а в начале 2022-го — 22,5 года. Эксперты связывают такую динамику с активным применением на рынке субсидированных программ застройщиков, которые позволяют заемщикам пользоваться сниженной ставкой при длительном сроке финансирования.

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Еще одной причиной стал рост стоимости квадратного метра. «На этом фоне предсказуемо меняется размер жилищных кредитов. Стремясь сократить ежемесячный платеж и застраховаться на случай возможного изменения жизненной ситуации, клиенты предпочитают растягивать срок ипотеки», — рассказал руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

При этом увеличение среднего срока ипотеки не оказало существенного влияние на долговую нагрузку россиян. На полное погашение жилищного кредита у заемщиков в среднем уходит не более пяти лет.

Ранее эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) назвали оптимальный доход для погашения ипотеки. С марта по декабрь 2022 года он снизился на 6,6 процента и достиг 80,7 тысячи рублей в месяц.

Александра Качан
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