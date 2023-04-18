ВТБ: средний срок ипотеки в России увеличился до 25,5 лет

По итогам первого квартала 2023 года средний срок по жилищным кредитам в России увеличился до 25,5 лет. О том, что россияне стали дольше выплачивать ипотеку, сообщает ВТБ, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

ВТБ фиксирует увеличение показателя последние три года. В первом квартале 2020 года средний срок составлял 17,2 года, в начале 2021 года — 18 лет, а в начале 2022-го — 22,5 года. Эксперты связывают такую динамику с активным применением на рынке субсидированных программ застройщиков, которые позволяют заемщикам пользоваться сниженной ставкой при длительном сроке финансирования.

Еще одной причиной стал рост стоимости квадратного метра. «На этом фоне предсказуемо меняется размер жилищных кредитов. Стремясь сократить ежемесячный платеж и застраховаться на случай возможного изменения жизненной ситуации, клиенты предпочитают растягивать срок ипотеки», — рассказал руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

При этом увеличение среднего срока ипотеки не оказало существенного влияние на долговую нагрузку россиян. На полное погашение жилищного кредита у заемщиков в среднем уходит не более пяти лет.

Ранее эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) назвали оптимальный доход для погашения ипотеки. С марта по декабрь 2022 года он снизился на 6,6 процента и достиг 80,7 тысячи рублей в месяц.