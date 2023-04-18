Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:30, 18 апреля 2023Наука и техника

«Ростех» создаст новую систему разработки артиллерии

Госкорпорация «Ростех» передаст артиллерийские заводы концерну «Техмаш»

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» отдаст концерну «Техмаш» некоторые активы Уралвагонзавода, такие как ЦНИИ «Буревестник», «Уралстрансмаш» и завод №9. Предприятия, которые также занимаются производством артиллерийских систем, будут переданы в ближайшие недели. Об этом сообщает РБК.

По словам представителей «Ростеха», решение принято акционером обоих концернов. Перед госкорпорацией стоит задача по концентрированию разработки, производству, ремонту и сервисному обслуживанию. Такое решение позволит нарастить объемы производства и наладить поставки современного вооружения в войска, а также «активизировать ряд опытно-конструкторских работ».

Отмечается, что моделью взаимодействия между предприятиями станет новая система разработки «пушка — выстрел». «Техмаш» будет заниматься артиллерией, а Уралвагонзавод сконцентрируется на танках, которые являются основным видом продукции концерна. Передача предприятий не затронет рабочий персонал и направлена на улучшение производственных и экономических показателей. Необходимость в этом возникла из-за увеличения потребностей армии и объема поставок.

На заводе №9 производят гаубицы Д-30А, пушки для танков Т-72 и Т-90. «Уралтрансмаш» занимается производством самоходных гаубиц «Мста-С». ЦНИИ «Буревестник» разрабатывает артиллерийские системы и минометы, в том числе 2Б11, 2С12 «Сани», и установки для корабельной артиллерии. В «Ростехе» сообщили, что производство гражданской техники, в том числе лебедок для лифтов и качалок для добычи нефти, останется в прежнем объеме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Немов
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату посещения Путиным штабов войск в Херсонской области и ЛНР
Пентагон проверит получателей секретных документов после крупнейшей утечки
Блинкен в заявлении про Хиросиму и Нагасаки не принес извинений за бомбардировки
Россиянин сбросил в подпол задушенную сожительницу и позвал друга выпить
Россельхознадзор уничтожил 18 тонн контрабандного сыра дорблю
В России признали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие
Аллигатор откусил мужчине ногу по колено
Милонов ворвался в вейп-шоп и начал угрожать сотрудникам диареей
Российские производители пластика попросили помощи из-за конкуренции с Китаем
Власти откажутся от кнопки отключения рекомендаций на сайтах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.