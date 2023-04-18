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20:08, 18 апреля 2023Бывший СССР

Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Глава Херсонской области Сальдо заявил, что ВСУ стягивают войска для форсирования Днепра

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают войска на правый берег Днепра и подготавливают средства для форсирования реки. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ВСУ перебрасывают технику к Днепру, а также забирают все доступные лодки, в том числе те плавсредства, которые ранее использовались жителями области.

«Это явная подготовка к возможному задействованию этих лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра», — резюмировал Сальдо.

Ранее он рассказал, что в регионе подготовили ловушку для ВСУ. По его словам, личный состав украинской армии бросят на убой, если Киев решится на наступление.

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Алевтина Запольская
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