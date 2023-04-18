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16:52, 18 апреля 2023Бывший СССР

В Херсонской области подготовили ловушку для ВСУ

Глава Херсонской области Сальдо рассказал о подготовленной для ВСУ ловушке

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Херсонской области для Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовили ловушку, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, личный состав украинской армии бросят на убой, если Киев решится на наступление.

«Фортификации очень серьезные, в несколько эшелонов, и поэтому даже если кто-то попытается сунуться, то это будет просто ловушка, чтобы погибли дополнительные военные из ВСУ — их будут просто бросать на убой», — заявил Сальдо.

Ранее стало известно, что пророссийские активисты создали в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне подпольную организацию, главной целью которой является уничтожение объектов украинских войск.

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Алевтина Запольская
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