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19:27, 18 апреля 2023Силовые структуры

Российского слесаря осудят за попытку заживо сжечь бывшую жену и троих детей

На Урале ревнивого слесаря осудят за попытку заживо сжечь бывшую жену и троих детей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Свердловской области 27-летнего слесаря-ремонтника из города Качканара осудят за попытку заживо сжечь бывшую жену и троих маленьких детей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, днем 28 июля 2022 года мужчина поднялся на третий этаж местного общежития, подошел к секции из нескольких комнат, в которых жили его дети и бывшая супруга, облил входную дверь горючей жидкостью и поджег зажигалкой, после чего скрылся. Так как на место оперативно прибыли пожарные и потушили возгорание, потерпевших удалось спасти.

Как рассказал «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых, мотивом преступления стала ревность.

«Мужчине казалось, что его некогда возлюбленная ему может изменять, хотя в реальности супруга была порядочной. Официально оформить развод у супругов на момент совершения преступления не получилось. До судебного разбирательства ревнивого качканарца арестовали», — уточнил полковник Горелых.

Мужчину отправили в СИЗО для того, чтобы на свободе он не попытался вновь расправиться с бывшей возлюбленной.

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Елизавета Новикова
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