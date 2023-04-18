Ростелеком оштрафовали за утечку персональных данных

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Ростелеком на 60 тысяч рублей за утечку данных

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал ПАО «Ростелеком» за утечку персональных данных. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов города, сумма взыскания составила 60 тысяч рублей.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей», — цитирует агентство пресс-службу.

Поводом для взыскания стала утечка, произошедшая в июне 2022 года. Как следует из материалов суда, «Ростелеком» предоставил «неправомерный доступ к информационным системам, повлекший распространение неограниченному кругу лиц данных персональных клиентов и работников оператора».

При этом уточняется, что хотя защита компании и просила прекратить дело в связи с отсутствием состава, сам факт утечки она не оспаривала.

В июне 2022 года Telegram-канал «Утечки информации» заявил, что в открытом доступе оказались данные внутренних аккаунтов «Ростелекома», содержащие имена и фамилии, адреса электронной почты, логины и телефоны. Позднее он сообщил, что в сети были опубликованы данные клиентов сервиса «Умный дом», принадлежащего «Ростелекому».

В «Ростелекоме» сочли, что второй инцидент был связан с первой утечкой. В компании также заверили, что предприняли меры для того, чтобы произошедшее не повлияло на качество услуг. В конце июля Роскомнадзор составил на компанию протокол.