На «Ростелеком» составили протокол

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Ростелекома» за утечку данных

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании «Ростелеком» за обработку личных данных с нарушением закона и, как следствие, утечку информации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Указано, что проверка выявила нарушения законодательства в сфере персональных данных. «В отношении компании Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов», — сообщили в регуляторе.

Наказание для юридических лиц по данной статье предусматривает штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

В июне Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ попали данные внутренних аккаунтов «Ростелекома», содержащие имена и фамилии, адреса электронной почты, логины и телефоны. В компании рассказали, что проводят расследование утечки и проверяют на причастность к ней одного из бывших сотрудников.

Спустя несколько дней «Утечки информации» заявили, что в сети были опубликованы данные клиентов сервиса «Умный дом», принадлежащего «Ростелекому». Отмечалось, что строки содержали ФИО, адреса электронной почты, номера телефонов и хешированные пароли. В компании сочли, что инцидент связан с предыдущей утечкой. «Компания предприняла срочные меры, чтобы инцидент не сказался на оказании услуг клиентам и их интересы не пострадали», — заверили в организации.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил ввести в России уголовную ответственность за кражу личных данных. Он выразил уверенность в том, что существующие сегодня в законодательстве меры ответственности несоразмерны тяжести нарушению.

Перед этим стало известно, что Минцифры разрабатывает закон, согласно которому представителям бизнеса может грозить уголовная ответственность в случае, если допущенные ими утечки данных привели к тяжким последствиям