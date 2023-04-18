«НДВ Супермаркет Недвижимости»: спрос на студии в Подмосковье увеличился на 69,2 процента

По итогам марта 2023 года спрос на покупку студий в Московской области увеличился на 69,2 процента. О том, что в Подмосковье вырос интерес к одному типу квартир, со ссылкой на исследование аналитиков агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщают «Известия».

По словам экспертов, за третий месяц текущего года в указанной локации спрос увеличился на все типы квартир. «Наибольший рост по спросу показали студии, где продажи увеличились на 69,2 процента. На них приходится 18,8 процента совокупного спроса. Спрос на четырехкомнатные лоты увеличился на 55,7 процента, на однокомнатные — на 47,9 процента, на трехкомнатные — на 47,6 процента, двухкомнатные — на 41,6 процента», — отметили они. Эксперты добавили, что наибольшим спросом в Подмосковье пользуются «однушки» и «двушки» — на них приходятся доли в 36,7 процента и 29,4 процента соответственно. При этом средний метраж реализованных объектов сократился на 1,7 процента, достигнув показателя в 44,8 «квадрата».

Аналитики также рассказали, что всего в марте 2023-го в Московской области было заключено 4,3 тысячи сделок с жильем, что вдвое больше, чем в феврале того же года. Относительно третьего месяца предыдущего года в марте нынешнего наблюдалась отрицательная динамика в 45,1 процента. Основная доля продаж пришлась на квартиры, а не на апартаменты — 97,8 процента против 2,2 процента.

Что касается районов с наибольшим количеством продаж, то лидером по реализации стал Ленинский округ, на который пришлась доля в 20,4 процента. Второе место по величине доли в реализации занял Красногорский округ с показателем в 14,4 процента. Замкнули тройку Люберцы, где состоялись 11,7 процента от общего числа сделок с недвижимостью в Подмосковье в марте.

В апреле аналитики компании «Метриум» пришли к выводу, что студии занимают второе место в списке наиболее распространенных типов квартир в новостройках старой Москвы после «однушек». Согласно их данным, на студии приходится 36,1 процента от всего предложения на первичном рынке.