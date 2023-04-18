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15:25, 18 апреля 2023Россия

На заброшенном участке в российском СНТ нашли тело младенца в пакете

В Калиниграде на заброшенном участке СНТ нашли завернутое в пакет тело младенца

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Тело младенца в пакете нашли на одном из заброшенных участков Калининграда. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Наталья Гацко, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, погибшего новорожденного в полиэтиленовом пакете нашли на участке СНТ «Пчелка». На теле младенца не обнаружили признаков насильственной смерти.

Матерью погибшего ребенка оказалась 30-летняя россиянка из города Неман. Следователи начали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Омске тело трехмесячного младенца нашли на балконе дома на улице Лукашевича. Предварительно, девочка перестала дышать и умерла несколько месяцев назад, после чего мать решила спрятать ее на балконе.

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Анастасия Шейкина
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