Мужчина снял 200 тысяч долларов с семейного счета и разбросал их по дороге

В США мужчина снял 200 тысяч долларов с семейного счета и выбросил их из машины на дорогу

38-летний житель американского города Юджин, штат Орегон, Колин Дэвис Маккарти, выбросил из машины на дорогу около 200 тысяч долларов (16,3 миллиона рублей), снятых с семейного банковского счета. Об этом сообщает KEZI 9 News.

Маккарти разбросал купюры на магистрали во вторник, 11 апреля. Когда мужчина начал сорить деньгами, его заметили сотрудники полиции. Они попросили Маккарти остановиться, однако он заявил, что хочет порадовать других людей денежными подарками.

Мужчина продолжил разбрасывать деньги по шоссе. Некоторые автомобилисты начали останавливаться посреди магистрали, чтобы собрать купюры, таким образом создавая опасную ситуацию на дороге. В конце концов полиции удалось убедить Маккарти перестать выбрасывать деньги. Отмечается, что к вечеру все купюры были собраны автомобилистами.

По словам лейтенанта полиции, за нарушение общественного порядка Маккарти могли предъявить уголовное обвинение. Теперь семья мужчины просит всех, кто нашел деньги на шоссе, передать их властям.

Ранее сообщалось, что в ресторане японской кухни в Австралии щедрый мужчина оплатил счет каждого посетителя и столкнулся с осуждением в сети. По мнению пользователей, посетители дорогого ресторана могли позволить себе самостоятельно оплатить заказанные блюда, а мужчине следовало отдать деньги нуждающимся.

