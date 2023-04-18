Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:16, 18 апреля 2023Россия

Медведев назвал «лживыми тварями» глав МИД стран G7

Зампред Совбеза Медведев упрекнул глав МИД G7 в лживости из-за заявлений о ядерной войне

Фото: Михаил Терещенко / POOL / РИА Новости

Министры иностранных дел стран G7 являются «лживыми тварями». С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, главы внешнеполитических ведомств стран группы семи «твердят» о недопустимости ядерной войны, однако сами не каются за имевшее место использование этого типа вооружения.

«Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО. И все это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч», — отметил Медведев.

Также зампред Совбеза отметил, что в своей речи о бомбардировке японских городов глава Госдепа США Энтони Блинкен не упомянул, какая именно страна осуществила сброс атомных бомб. «Какой позор!» — завершил свой пост политик.

Ранее Блинкен заявлял, что страны G7 остаются приверженными повышению усилий по разоружению с целью построения более безопасного мира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Набиуллина заявила о работе над возвратом замороженных валютных резервов России
Двое российских подростков избили прохожих из-за замечания и угнали их машину
Посол США прибыла в суд на заседание по делу Гершковича
В сети развеяли миф о «клубничном наркотике» для школьников
Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для модного журнала
В России предложили поменять осужденного на 25 лет Кара-Мурзу на Ассанжа
Китай предложил США перестать гнуть свою линию по Украине
Индекс Мосбиржи побил годовой рекорд
Эксперт назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц
Диетолог перечислила бесполезные тренды домашнего похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.