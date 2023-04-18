Медведев назвал «лживыми тварями» глав МИД стран G7

Зампред Совбеза Медведев упрекнул глав МИД G7 в лживости из-за заявлений о ядерной войне

Министры иностранных дел стран G7 являются «лживыми тварями». С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, главы внешнеполитических ведомств стран группы семи «твердят» о недопустимости ядерной войны, однако сами не каются за имевшее место использование этого типа вооружения.

«Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО. И все это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч», — отметил Медведев.

Также зампред Совбеза отметил, что в своей речи о бомбардировке японских городов глава Госдепа США Энтони Блинкен не упомянул, какая именно страна осуществила сброс атомных бомб. «Какой позор!» — завершил свой пост политик.

Ранее Блинкен заявлял, что страны G7 остаются приверженными повышению усилий по разоружению с целью построения более безопасного мира.